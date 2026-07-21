Καύσωνας: Καμίνι η άσφαλτος με θεμοκρασίες άνω των 60 βαθμών - Οι 8 περιοχές όπου έσπασε το 40άρι

Ακραίες είναι οι συνθήκες που επικράτησαν στην Αττική την Δευτέρα (20/07), με τις θερμικές κάμερες να δείχνουν θερμοκρασίες ρεκόρ στην άσφαλτο, εν μέσω του κύματος καύσωνα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 11:00, η θερμική κάμερα που παρακολουθεί τον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο.

Στο Άλσος Βεΐκου, ταράτσες κτιρίων και σταθμευμένα οχήματα εμφανίζονταν με λευκό χρώμα στις θερμικές λήψεις, ένδειξη ότι οι επιφάνειές τους είχαν αναπτύξει θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.

Καύσωνας: Πού ξεπέρασε τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας χθες ξεπέρασαν τοπικά τους 41°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.1°C.

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε 24 σταθμούς (περίπου το 4% του συνόλου) και τους 37°C σε 159 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).

Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες:

Καύσωνας πλήττει τη χώρα | Meteo