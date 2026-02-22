Μενού

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα - Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που σημειώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Όχημα της Πυροσβεστικής
Όχημα της Πυροσβεστικής | Intime
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (22/02), καθώς ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

 

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

