Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα - Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (22/02), καθώς ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.