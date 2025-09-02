Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Εικόνες από το σημείο - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε εμπορική επιχείρηση στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική και να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Σε βίντεο του Orange Press Agency καταγράφεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής:

Λόγω της εκδήλωσης φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης από το ύψος της συμβολής με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.

«Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι» στη φωτιά στο Περιστέρι

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Περιστερίου, πρόκειται για αποθήκη χαρτικών που τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ, όπως τόνισε, «δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτίριο».