Φωτιά τώρα στο Περιστέρι: Στις φλόγες επιχείρηση

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε στο Περιστέρι, όπου εμπορική επιχείρηση στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης τυλίχτηκε στις φλόγες .

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της εκδήλωσης φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης από το ύψος της συμβολής με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.

Ο ΣΚΑΪ μεταδίδει πως σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα σε παρακείμενα κτίρια.