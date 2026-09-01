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Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στην Αθηνών - Σουνίου: Παρανάλωμα το όχημα, σώοι οδηγός και συνοδηγός

Φωτιά εκδηλώθηκε σε σχολικό λεωφορείο επί της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.

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Το λεωφορείο που παραδόθηκε στις φλόγες
Το λεωφορείο που παραδόθηκε στις φλόγες | Orange Press
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Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 το μεσημέρι σε σχολικό λεωφορείο επί της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου (Ribas), στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.

​Στο σχολικό δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, όπως ενημερώνει το Orange Press Agency.

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