Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στην Αθηνών - Σουνίου: Παρανάλωμα το όχημα, σώοι οδηγός και συνοδηγός

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 το μεσημέρι σε σχολικό λεωφορείο επί της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου (Ribas), στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.
Στο σχολικό δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου.
Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, όπως ενημερώνει το Orange Press Agency.
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