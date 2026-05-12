Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Λιοσίων - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά σε ισόγειο χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Στρατηγού Καλλάρη ξέσπασε λίγο πριν τη μια τα ξημερώματα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 00:40 σε χώρο αποθήκης που γειτνιάζει με το υπαίθριο πάρκινγκ και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική καθώς ακριβώς από πάνω υπάρχει νεόδμητη πολυκατοικία.



Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο, ενώ η ΕΛ.ΑΣ έκλεισε το συγκεκριμένο τμήμα της Καλλάρη για όσο διάστημα συνεχιζόταν η επιχείρηση.

Στον χώρο έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές, όμως η φωτιά, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, δεν επεκτάθηκε.