Φωτιά σε σταθμό Προαστιακού: Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Πάτρα

Φωτιά κοντά σε σταθμό Προαστιακού, στην πλατεία της Αγυιάς πιο συγκεκριμένα, σήμανε συναγερμό σήμερα το πρωί στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πάτρα, με αποτέλεσμα μάλιστα να ακινητοποιηθεί τρένο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί δίπλα από τις γραμμές του Προαστιακού στην Πάτρα, επί της οδού Διαγόρα , ενώ όπως ειπώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί συρμός.

Επί τόπου βρίσκεται και η αστυνομία που εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο.

Με πληροφορίες από pelop.gr