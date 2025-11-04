Φωτιά σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας -Προβλήματα στην κυκλοφορία

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (4/11) σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας μηχανικής βλάβης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Κερασούντος, στο ρεύμα προς Κηφισιά και κοντά στην πλατεία Μαβίλη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τη φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκε σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
