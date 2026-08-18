Φωτιά στα Κόμαρα Έβρου - Επιχειρεί και ελικόπτερο της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 18/8 σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εβρου.
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