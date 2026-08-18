Φωτιά στα Κόμαρα Έβρου - Επιχειρεί και ελικόπτερο της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 18/8 σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εβρου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Kόμαρα Έβρου. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026