Μενού

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Δίπλα στα σπίτια οι φλόγες, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Απειλεί και οικισμούς πλέον η μεγάλη φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Reader symbol
Newsroom
Fotia _ Canadair
Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς από αέρος | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
  • Α-
  • Α+

Άνιση και καθ' όλα απρόσφορη φαίνεται να είναι η μάχη που δίνει η πυροσβεστική με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο παρθένο δάσος των Πετραλώνων Μεσσηνίας, καθώς έχει φτάσει ανεξέλεγκτη κοντά σε σπίτια.

Όπως ενημερώνει και η ΕΡΤ, η φωτιά πλέον βρίσκεται δίπλα στον οικισμό των Πετραλώνων, καθώς διέσχισε την πλαγιά του βουνού και πλέον απειλεί τα πρώτα σπίτια των κατοίκων.

Ακολούθως ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ