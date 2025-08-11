Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Δίπλα στα σπίτια οι φλόγες, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Άνιση και καθ' όλα απρόσφορη φαίνεται να είναι η μάχη που δίνει η πυροσβεστική με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο παρθένο δάσος των Πετραλώνων Μεσσηνίας, καθώς έχει φτάσει ανεξέλεγκτη κοντά σε σπίτια.
Όπως ενημερώνει και η ΕΡΤ, η φωτιά πλέον βρίσκεται δίπλα στον οικισμό των Πετραλώνων, καθώς διέσχισε την πλαγιά του βουνού και πλέον απειλεί τα πρώτα σπίτια των κατοίκων.
Ακολούθως ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
