Survivor: «Έχεις καμία σχέση με τον Λιάγκα;» - H ερώτηση του Λιανού που έφερε την πιο επική ατάκα για φέτος

Το Survivor μπαίνει από σήμερα Κυριακή (25/1) στην τρίτη εβδομάδα του στον αέρα του ΣΚΑΪ με τους περισσότερους παίκτες από τις δύο ομάδες - Επαρχιώτες και Αθηναίους - να έχουν αρχίσει να δίνουν το στίγμα τους στο ριάλιτι επιβίωσης και τροφή για άφθονο σχολιασμό στα social media - και κυρίως στο X - χάρη σε ατάκες που πετάνε και τη γενικότερη στάση τους.

Έτσι, από κει που την πρώτη εβδομάδα φαινόταν ότι όλο το «παιχνίδι» θα παιχτεί ανάμεσα σε Gio και Μιχάλη Σηφάκη, σιγά σιγά έχουμε δει τους Σταύρο Φλώρο, Ιωάννα Δεσύλλα, Μάνο Μαλλιαρό, Φανή Παντελάκη, Γιώργο Πολύχρο και Χρήστο Μυλωνά από τους Επαρχιώτες, αλλά και τους Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, Αλέξανδρο Κούρτοβικ, Βασιλική Μουντή, Μαντίσα Τσότα, Γιώργο Τσουκαλά και Γιάννη Στίνη από τους Αθηναίους να κερδίζουν την προσοχή των τηλεθεατών για διαφορετικούς λόγους ο καθένας κάθε φορά.

Ωστόσο, την πιο κορυφαία ατάκα για το φετινό Survivor μας τη χάρισε - ήδη από το πρώτο Συμβούλιο στην πρεμιέρα του ριάλιτι επιβίωσης - μια άλλη παίκτρια, η οποία μέχρι στιγμής στην πορεία του παιχνιδιού έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους όσον αφορά το ριάλιτι κομμάτι.

Ο λόγος για τη Δήμητρα Λιάγγα, της οποίας το σχεδόν ίδιο επίθετο με τον παρουσιαστή του «Πρωινού», Γιώργο Λιάγκα, ο Γιώργος Λιανός δεν θα μπορούσε να αφήσει να πέσει κάτω.

Έτσι, όταν της μίλησε στο Συμβούλιο, τη ρώτησε «Έχεις καμία σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα;» για να πάρει από τη Δήμητρα την ακόλουθη επική απάντηση: «Όχι, τώρα που θα γίνω διάσημη, θα έχει αυτός με μένα».

Ο Λιανός δεν μπόρεσε να κρατηθεί και να μη γελάσει (ούτε εμείς, ήταν εύστοχη και ήρθε από το πουθενά) και της είπε ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα πρέπει να την καλέσει στην εκπομπή να την «ξεψαχνίσει» με την παίκτρια των Επαρχιωτών απλά να χαμογελάει και να λέει κάποια πράγματα για τον εαυτό της.