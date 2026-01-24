Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της

Μάιος του 1957, μια ηλιόλουστη μέρα στο λαμπερό νησί της Ζακύνθου. Μια τετραμελής οικογένεια, μητέρα, πατέρας, κόρη και γιος τρώνε φιδέ στο οικογενειακό τραπέζι. Λίγο αργότερα, ο άντρας της οικογένειας ειδοποιεί πως έχει να επισκεφθεί έναν γείτονα. Σηκώνεται από το τραπέζι, αλλά νιώθει μια δυσφορία. Οι πόνοι στην κοιλιά τον γονατίζουν. Εισάγεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο για δέκα μέρες. Θα καταφέρει να γυρίσει σπίτι.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, μια παρόμοια δυσφορία κατά τη διάρκεια του φαγητού θα νικήσει τον ήδη καταβεβλημένο οργανισμό του.

Η 19χρονη Μαρία βλέπει τον μπαμπά της με τα μάτια κλειστά και ασάλευτα. Ο 73χρονος θετός παππούς της παρακολουθεί από μικρή απόσταση. Ο θρήνος και των δύο θα αποδειχθεί υποκριτικός.

Η Μαρία είχε γνωρίσει τον δεύτερο άντρα της γιαγίας της λίγα χρόνια πριν, όταν ήταν 13 ετών. Οι δύο τους είχαν μια σχέση που φαινόταν να ξεπερνάει τα πλαίσια της οικογενειακής τρυφερότητας. Στο χωριό της Βόρειας Ζακύνθου που ζούσε η οικογένεια της Μαρίας, οι ψίθυροι των συγχωριανών περιέγραφαν ανήκουστες πράξεις ανάμεσα σ' εκείνη και τον 73χρονο. Εκείνος βιαζόταν να προχωρήσει το σχέδιο του.

Είχε βάλει στόχο να ξεπαστρέψει όλη την οικογένεια της Μαρίας, ώστε να την έχει δική του.

Έδινε στην Μαρία αρσενικούχο νάτριο, ώστε να δηλητηριάσει όλα τα μέλη της οικογένειας της. Μια φορά, η Μαρία είχε βάλει μικρή ποσότητα και το σχέδιο είχε σχεδόν πάει στράφι. Δεν ανεχόταν δεύτερο λάθος.

Τον Δεκέμβριο του 1957, ο μεγάλος αδελφός της Μαρίας σηκώνεται από το τραπέζι. Το φαγητό είναι πολυτελές, βακαλάος. Ο παππούς είναι παρών στο τραπέζι επίσης. Επιβλέπει πως το σχέδιο εφαρμόζεται στην εντέλεια. Ο αδελφός της Μαρίας δεν είναι αγενής, αλλά πρέπει να σηκωθεί γιατί σφαδάζει από τους πόνους.

Το μοτίβο μοιάζει γνώριμο. Με καράβι τον πάνε στο νοσοκομείο της Πάτρας, αλλά δεν θα προλάβει. Θα υποκύψει από τους αφόρητους πόνους στο στομάχι του και θα φύγει από τη ζωή.

Ενοχοποίησαν εγγονή και παππού

Τον Μάρτιο του 1958, η μητέρα της οικογένειας επιλέγεται χωρίς να το ξέρει, για θυσία. Η γυναίκα βιώνει τα ίδια πάθη με τον μακαρίτη άντρα και τον γιό της, αλλά καταφέρνει να αναρρώσει. Η οικογένεια της έχει πια πονηρευτεί και ενοχοποιεί παππού και εγγονή.

Η νεαρή Μαρία, θα ομολογήσει πρώτη για την χειραγώγηση που δεχόταν από τον παππού της και για το νοσηρό σχέδιο του.

Ο 73χρονος άνδρας από την πλευρά του θα διαψεύσει την Μαρία και θα την παρουσιάσει ως κοπέλα εξώλης και προώλης, που ήθελε να μπορεί να συνάπτει σεξουαλικές σχέσεις με μεγαλύτερους άντρες χωρίς να δίνει λόγο στην οικογένεια της.

Το δικαστήριο αφού επιβεβαίωσε μέσω έρευνας πως παππούς και εγγονή διατηρούσαν ερωτική σχέση επί έξι χρόνια, δεν έδωσε σε κανέναν εκ των δύο δολοφόνων κάποιο ελαφρυντικό. Τους καταδίκασε σε δις ισόβια συν 20 έτη φυλάκισης για την απόπειρα δολοφονίας της μητέρας.

Πληροφορίες αυτής της ιστορίας θα βρείτε σε άρθρα, σε podcast, σε βιβλία. Ο πόνος και η ντροπή μιας ολόκληρης κοινωνίας για το έγκλημα αυτό, θα μείνει θαμένος για πάντα.