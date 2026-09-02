Φωτιά στα Σπάτα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή του δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν στο σημείο 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, δεκατέσσερα οχήματα ενώ παράλληλα σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης συνεχίζει να λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
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