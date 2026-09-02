Φωτιά στα Σπάτα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή του δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν στο σημείο 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, δεκατέσσερα οχήματα ενώ παράλληλα σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 14 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης συνεχίζει να λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.