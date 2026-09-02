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Φωτιά στα Σπάτα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 στην περιοχή Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησε και ένα ελικόπτερο.

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Επέμβαση της πυροσβεστικής στον Ασπρόπυργο
Επέμβαση της πυροσβεστικής | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή του δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν στο σημείο 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, δεκατέσσερα οχήματα ενώ παράλληλα σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. 

Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης συνεχίζει να λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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