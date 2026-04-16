Φωτιά στη Αιγιάλεια κοντά στα Σελιανίτικα - Στο σημείο 37 πυροσβέστες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Αιγιάλεια, σε γεωργική έκταση, κοντά στα Σελιανίτικα πάνω από το χωριό Αρραβωνίτσα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε μετά από προσπάθεια ενός ατόμου να κάψει ξερά χόρτα, η οποία κατέληξε να βγαίνει εκτός ελέγχου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της και συγκεκριμένα 37 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα.