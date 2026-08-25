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Φωτιά στη Βοιωτία: Καίει πυκνό δάσος - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στη Βοιωτία μεταξύ των περιοχών Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες του δήμου Λεβαδέων. Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής με εναέρια μέσα.

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Πυροσβεστικό αεροσκάφος σε φωτιά
Επιχείρηση πυροσβεστικού αεροσκάφους σε φωτιά | Eurokinissi
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Νέα φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία μεταξύ των περιοχών Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες του δήμου Λεβαδέων, γνωστοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Γιώργος Ντασιώτης, αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας.

Η περιοχή, είναι δασώδης με πυκνή βλάστηση, με την πυρκαγιά να καίει πυκνό δάσος. «Είναι μεταξύ των δύο οικισμών. Είναι δασώδης περιοχή, με πυκνό δάσος. Ευτυχώς από ότι φαίνεται δεν υπάρχει αέρας αυτή της στιγμή», συμπλήρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Ενώ σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα και επτά αεροσκάφη. 

Υπενθυμίζεται ότι, το μεσημέρι (25/8), φωτιά εκδηλώθηκε και στην Στεφάνη Βοιωτίας.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 18:00 ήχησε και το 112 για τους κατοίκους της περιοχής.  

 

 

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