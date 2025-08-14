Φωτιά στη Χίο: Εφιάλτης δίχως τέλος - Μήνυμα του 112 για εκκένωση σε Λεπτόποδα και Καμπιά

Δεν έχει τέλος ο πύρινος «εφιάλτης» για τους κατοίκους της Χίου. Το 112 ήχησε και πάλι, το βράδυ της Πέμπτης (14/8) για εκκένωση του οικισμού Λεπτόποδα.

Το μήνυμα έλεγε να απομακρυνθεί ο κόσμος προς Κέραμο ενώ λίγο αργότερα εστάλη νέο στους κατοίκους της Καμπιάς προς Καρδάμυλα.

Από τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούνται εργασίες κοπής δέντρων και διαπλάτυνσης στο δρόμο Σπαρτούντας και Καμπιών, κοντά στο προσκυνητάρι του Αγίου Μάμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χίου έως τις 27 Αυγούστου μπορούν να κατατεθούν οι αιτήσεις για τις πληγείσες καλλιέργειες.

Τέλος, από το πρωί αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα Ψαρά με χρήση ηλεκτρογεννητριών, σε αντίθεση με τη δημοτική ενότητα Αμανής που συνεχίζει από το απόγευμα της Τρίτης χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.