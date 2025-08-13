Φωτιά στη Χίο: Εκκενώθηκε και η Σπαρτούντα - Αγώνας να μην περάσει στα Χάλαντρα

Η Χίος βιώνει ακόμη μία δύσκολη ημέρα, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη, απειλώντας κατοικημένες περιοχές και φυσικό.

Οι ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν τα 6 μποφόρ, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δίνουν μάχη σε δύο κύρια μέτωπα.

Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης επικεντρώνεται στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μην φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη.

Μετά τα Καμπιά, εκκενώθηκε και η Σπαρτούντα, με τους κατοίκους να οδηγούνται προς ασφαλέστερες περιοχές όπως τα Καρδάμυλα

Νωρίτερα ήχησε 112 καλώντας τους πολίτες να μεταφερθούν προς τα Καρδάμυλα.

Στο βόρειο μέτωπο, μεταξύ Παρπαριάς και Πυραμάς, η αλλαγή στη διεύθυνση των ανέμων δίνει ελπίδα ότι η φωτιά θα κινηθεί προς ήδη καμένες εκτάσεις, διευκολύνοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών

Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί στη Βολισσό, όπου κάηκαν σπίτια και τροχόσπιτα. Στον Κάμπο της Βολισσού, η φωτιά κατέστρεψε ελαιώνες και εσπεριδοειδή.

Τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά στην περιοχή Κοφινάς, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Πηγή: ΕΡΤ