Φωτιά στη Χίο: Εξαντλημένοι πυροσβέστες στην άσφαλτο - Η ανθρώπινη αντοχή στα όριά της

Η πύρινη λαίλαπα στη Χίο εξάντλησε τους μαχόμενους πυροσβέστες.

πυροσβέστες Χιος
Εξαντλημένοι πυροσβέστες | Χ Fire Fighting Greece
Μια φωτογραφία από τις πυρκαγιές στη Χίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αποτυπώνει την αθέατη πλευρά της μάχης με τις φλόγες. 

Πυροσβέστες, εξαντλημένοι από την ολονύχτια  μάχη με τις φλόγες, έχουν ξαπλώσει στην άσφαλτο, αναζητώντας λίγες στιγμές ξεκούρασης.

Το στιγμιότυπο, δημοσιευμένο από τη Fire Fighting Greece, δεν είναι απλώς μια εικόνα.

Είναι μια αποτύπωση για το σωματικό και ψυχικό τίμημα που πληρώνουν καθημερινά οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής — πυροσβέστες και εθελοντές — στον αγώνα της κατάσβεσης των πυρκαγιών.

