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Φωτιά στη Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - 112 για εκκένωση του οικισμού Θεατροπολή

Ενισχυμένες είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη περιοχή της Καρύστου λόγω της φωτιάς που μαίνεται, ενώ εστάλη και 112 προς τους κατοίκους της Θεατροπολής για εκκένωση.

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Φωτιά - Πυροσβεστική
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Ευβοίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα στις 12:22 εκδόθηκε μηνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρόπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

Νωρίτερα στις 11:45 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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