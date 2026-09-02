Φωτιά στη Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - 112 για εκκένωση του οικισμού Θεατροπολή

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Ευβοίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα στις 12:22 εκδόθηκε μηνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρόπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Νωρίτερα στις 11:45 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.