Φωτιά στη Λέσβο: Νέο 112 για εκκένωση - Οι φλόγες απειλούν το Πλωμάρι

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη από την υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας για τη φωτιά στη Λέσβο, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον οικισμό του Πλωμαρίου.

Το νέο μήνυμα που καλεί σε εκκένωση αναφέρει «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση Άγιο Ισίδωρο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Πλωμαρίου με κατεύθυνση #Άγιο_Ισίδωρο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026