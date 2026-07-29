Φωτιά τώρα στη Λέσβο – Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7/2026) στην περιοχή Πλωμάρι της Λέσβου. Επί τόπου βρίσκονται επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων.

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026