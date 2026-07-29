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Φωτιά τώρα στη Λέσβο – Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Συναγερμός στην πυροσβεστικής λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Πλωμάρι της Λέσβου - Επί τόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής.

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7/2026) στην περιοχή Πλωμάρι της Λέσβου. Επί τόπου βρίσκονται επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων.

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

 

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