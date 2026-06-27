Φωτιά στη Ρόδο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) στην περιοχή Καλαμώνας Ρόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίει σε δύσβατο σημείο, σε καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση περίπου 2-4 στρεμμάτων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕΜ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, δήλωσε επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η φωτιά καίει μέσα σε ρέμα, σε σημείο με πυκνή καλαμιά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

«Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε. Είναι μέσα στο ρέμα, μέσα στις καλαμιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο κύριος Θωμάτος τόνισε ακόμη ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς η πρόσβαση στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη. «Η δυσκολία είναι ότι είναι μέσα στο ρέμα, μέσα στις καλαμιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή», σημείωσε.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε γειτονικές εκτάσεις.

