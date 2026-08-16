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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μπαράζ εκκενώσεων - «Έχουν καεί σπίτια»

Στη «μάχη» των δύο πύρινων μετώπων ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής - Μπαράζ του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

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φωτια σαλαμινα
Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook
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Μεγάλες διαστάσεις έχουν πάρει οι φωτιές στη Σαλαμίνα που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) σε δασικές εκτάσεις. Η μία φωτιά μαίνεται στην περιοχή Περιστέρια, ενώ άλλη στην περιοχή Σελήνια. Δεν έχουν τέλος τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών εξαιτίας των πυρκαγιών.

φωτια σαλαμινα
Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Μέχρι στιγμής έχει σταλεί μήνυμα για εκκένωση στις περιοχές: Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, ανέφερε ότι έχει πληροφορηθεί πως σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. 

«Είναι δύσκολη η κατάσταση. Έχουν καεί σπίτια, είναι εκτεταμένη η ζημιά» δήλωσε στην ΕΡΤ.

 

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός. 

φωτια τωρα σαλαμινα
Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται ξανά και ξανά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πύρινα μέτωπα, η κατάσβεση των οποίων γίνεται ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο καπνός από τη φωτιά στη Σαλαμίνα είναι ορατός και από την νοτιοανατολική Αττική, όπως δείχνουν και οι εικόνες του Orange Press.

 

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