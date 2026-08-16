Μεγάλες διαστάσεις έχουν πάρει οι φωτιές στη Σαλαμίνα που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) σε δασικές εκτάσεις. Η μία φωτιά μαίνεται στην περιοχή Περιστέρια, ενώ άλλη στην περιοχή Σελήνια. Δεν έχουν τέλος τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών εξαιτίας των πυρκαγιών.
Μέχρι στιγμής έχει σταλεί μήνυμα για εκκένωση στις περιοχές: Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα.
Σύμφωνα με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, ανέφερε ότι έχει πληροφορηθεί πως σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
«Είναι δύσκολη η κατάσταση. Έχουν καεί σπίτια, είναι εκτεταμένη η ζημιά» δήλωσε στην ΕΡΤ.
Οι πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται ξανά και ξανά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πύρινα μέτωπα, η κατάσβεση των οποίων γίνεται ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Την ίδια ώρα, ο καπνός από τη φωτιά στη Σαλαμίνα είναι ορατός και από την νοτιοανατολική Αττική, όπως δείχνουν και οι εικόνες του Orange Press.
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