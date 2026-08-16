Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε δύο διαφορετικά σημεία της Σαλαμίνας το μεσημέρι της Κυριακής (16/8). Η μία φωτιά μαίνεται στην περιοχή Περιστέρια, ενώ άλλη στην περιοχή Σελήνια.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Στις δασικές πυρκαγιές στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια Σαλαμίνα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και κινητοποιήθηκαν 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα, 4 Α/Φ και 6 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν πλέον 95 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 18 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Στις δασικές #πυρκαγιές στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια #Σαλαμίνα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και κινητοποιήθηκαν 146 #πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα, 4 Α/Φ και 6 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Λίγο μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Περιστέρια και Αίας Κλαμπ προκειμένου να απομακρυνθούν προς Αιάντειο.

Λίγο μετά τις 16:00 ακολούθησε νέο μήνυμα για εκκένωση των περιοχών ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη Σαλαμίνας προς Αιάντειο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Περιστέρια και #Αίας κλαμπ #Σαλαμίνας της περιφέρειας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω του Λεωφόρο Περιστεριών πρός #Αιάντειο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Την ίδια ώρα, ο καπνός από τη φωτιά στη Σαλαμίνα είναι ορατός και από την νοτιοανατολική Αττική, όπως δείχνουν και οι εικόνες του Orange Press.