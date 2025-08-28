Φωτιά στη Σαλαμίνα: Συνελήφθη 40χρονος που φέρεται να έριχνε βεγγαλικά

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές σχετικά με τη χθεσινοβραδινή (27/8) επικίνδυνη φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Βρωμοπούσι, για την κατάσβεση της οποίας υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση ενώ ήχησε το 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.

Πληροφορίες του Action24 αναφέρουν ότι συνελήφθη ένας 40χρονος άνδρας για τη φωτιά στη Σαλαμίνα, ο οποίος φέρεται να έριξε βεγγαλικά κατά τη διάρκεια γλεντιού ή γενεθλίων, όπως επιβεβαίωσαν σχετικά και κάτοικοι της περιοχής.

«Η περιοχή είναι κατοικημένη, έχει πολλές ελιές, διάσπαρτα πεύκα και ξερόχορτα» ανέφερε σχετικά κάτοικος της περιοχής, ο οποίος μαζί με τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις έδωσε ολονύχτια «μάχη» για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ήχησε το 112

Λίγο πριν τις 22:00 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο μήνυμα αναφέρεται:

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πυροσβεστικά οχήματα μεταφέρθηκαν με πλοίο της γραμμής στο νησί από το Πέραμα, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.