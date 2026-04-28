Φωτιά στη Σάμο: Στάχτη 20 στρέμματα μετά από ολονύχτια μάχη

Η Δυτική Σάμος βρέθηκε αντιμέτωπη, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/4), με μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική περιοχή στο Λιμνιώνα Μαραθοκάμπου, κοντά σε ξενοδχειακές μονάδες, προκαλαώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά μετά τις 00:00 και έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 12 οχήματα, 26 πυροσβέστες και 8 μέλη της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και εθελοντές, δίνοντας ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, προτού απειλήσει κατοικημένες ή τουριστικές υποδομές.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά κατέκαψε περίπου 20 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.