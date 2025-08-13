Φωτιά στη Ζάκυνθο: Έκαναν λιτανεία στη Λιθακιά για να σβήσουν οι φλόγες

Αντιδράσεις στο TikTok προκάλεσε ένα βίντεο από τη φωτιά στη Ζάκυνθο, όπου φαίνονται ένας ιερέας μαζί με πιστούς να κάνουν λιτανεία στη Λιθακιά, μπας και περιοριστούν κάπως οι φλόγες.

Μία πράξη απελπισίας από τους κατοίκους της Ζακύνθου, οι οποίοι είδαν τις φλόγες να «σαρώνουν» το νοτιοδυτικό κομμάτι του νησιού και να καταστρέφει δάση και τις περιουσίες τους.

Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα πύρινα μέτωπα, που εκδηλώθηκαν χθες, Τρίτη (12/8) στη δυτική Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των πυρκαγιών με δεκάδες εκκενώσεις και εκατοντάδες υλικές ζημιές.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα

Νύχτα - κόλαση πέρασαν χιλιάδες κάτοικοι σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο, καθώς οι φωτιές προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ χιλιάδες εκκενώθηκαν από οικισμούς.

Την ίδια ώρα, η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, με την Πυροσβεστική να κάνει λόγο για 152 πυρκαγιές σε μόλις 48 ώρες.

Στην Αχαΐα το μέτωπο της φωτιάς απλωνόταν σε μία απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων, οδηγώντας σε εκκένωση πολλούς οικισμούς, νοσοκομείο, ενώ οι φλόγες κατέκλυσαν και την Εθνική Οδό και έφτασαν μέχρι τη θάλασσα.

Κλειστά παρέμειναν, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.

Οι εκκενώσεις οικισμών μέσω μηνυμάτων του 112 ήταν συνεχείς. Μεταξύ άλλων δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης για την Κάτω Αχαΐα, κωμόπολη με πληθυσμό άνω των 7.500 κατοίκων. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να κινηθούν προς τον Πύργο Ηλείας, προκειμένου να απομακρυνθούν από το επικίνδυνο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 3 τα ξημερώματα οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στην Κάτω Αχαΐα. Πρόκειται για το ένα μέτωπο που βρισκόταν πάνω από την Ολυμπία Οδό και το άλλο ανάμεσα στην Ολυμπία Οδό και την Εθνική Οδό.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων αλλά και επειδή σε αρκετά σημεία συνεχίζουν να καίνε καντηλάκια. Επίσης σε επιφυλακή βρίσκεται και η Πολιτική προστασία.

Από την πύρινη λαίλαπα που στο διάβα της κατέστρεφε ότι έβρισκε μπροστά της, εκατοντάδες αυτοκίνητα του ΟΔΥΥ έγιναν στάχτη.