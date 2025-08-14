Φωτιά στην Αχαΐα: Η επόμενη ημέρα στη ΒΙΠΕ - Καταστράφηκαν ολοσχερώς επιχειρήσεις

«Κρανίου τόπος» η ΒΙΠΕ Πατρών μετά την καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν «μάχη» με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, καθώς έχουν κοπάσει οι ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με το pelop.gr, επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τη φωτιά που έπληξε το απόγευμα της Τρίτης τη συγκεκριμένη περιοχή, στην Αχαΐα.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, έκανε γνωστό ότι «η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας, την Τρίτη 12 Αυγούστου, στην Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο, με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη. Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου, χάρη στη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από χθες το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά, ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας».

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος», οι ζημιές είναι πιο εκτεταμένες. Ολική καταστροφή υπέστη η κλειστή εδώ και χρόνια επιχείρηση επίπλων IMS, καθώς και η λειτουργούσα αποθήκη παιχνιδιών καταστήματος e-shop με την επωνυμία «George Forall» με έδρα την Πάτρα.

Οι φλόγες απείλησαν και άλλες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές, όπως η επιχείρηση λιπασμάτων Κοντοθεόδωρου, ενώ η φωτιά εισήλθε και σε χώρο στάθμευσης οχημάτων στο προαύλιο των Μύλων Κεπενού.

Η φωτιά απείλησε για κάποια στιγμή τις εγκαταστάσεις της CBL Patras, ενώ μπήκε μέχρι τον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, οι εργαζόμενοι της οποίας κατάφεραν να την ανακόψουν χωρίς να υπάρξει ζημιά σε εξοπλισμούς ή εγκαταστάσεις.

Να σημειωθεί ότι επιχειρήσεις είχαν δικά τους πυροσβεστικά μέσα, όπως η Μαχρώ που ειδικεύεται σε χρώματα, χημικά και λιπαντικά και επιστράτευσε ένα όχημα που έχει μετατρέψει η ίδια σε πυροσβεστικό.

Όπως είναι φυσικό, η προσοχή των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν συνεχώς στραμμένη στον σταθμό αεριοποίησης LNG της Enaon, όπου σήμερα λειτουργούν δύο δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 1.000 κ.μ. φυσικού αερίου. Ο σταθμός που λειτούργησε για πρώτη φορά λίγο πριν το καλοκαίρι, τροφοδοτεί με φυσικό αέριο επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ και μελλοντικά την πόλη της Πάτρας, αλλά λόγω των πολύ αυστηρών μέτρων ασφάλειας που διαθέτει (πλήρως αποψιλωμένος χώρος και αυτόνομο σύστημα αντιπυρικής προστασίας και πυρόσβεσης), δεν κινδύνευσε άμεσα.

Επιχειρηματίες καταγγέλλουν ότι ο σταθμός της Πυροσβεστικής την ώρα της πυρκαγιάς, δεν είχε κανένα πυροσβεστικό όχημα. Υποθέτουν ότι τα πυροσβεστικά οχήματα πρέπει να είχαν μετακινηθεί σε άλλα πύρινα μέτωπα Επιχειρηματίες της ΒΙΠΕ που επικοινώνησαν με την «Π», τόνισαν ότι οι εργασίες περίφραξης που κάνει περιμετρικά του επιχειρηματικού πάρκου η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, έχουν αποκλείσει παλιές εισόδους. Τόνισαν ότι σωστά λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας, αλλά, οι δίοδοι αυτές δεν πρέπει να κλείσουν μόνιμα για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα αυτοψίες και καταμέτρηση των ζημιών, πληροφορίες αναφέρουν πως κάηκε ολοσχερώς εγκαταλελειμμένο κτίριο κι ένας τεράστιος αποθηκευτικός χώρος δίπλα από την Πυροσβεστική της ΒΙΠΕ στην περιφέρεια.

Μόνο αφού οι φλόγες μπήκαν στη ΒΙΠΕ και περικύκλωσαν επιχειρήσεις, εμφανίστηκε μια ομάδα πυρόσβεσης που έχει έρθει από τη Μολδαβία, η οποία δυσκολεύτηκε να συντονιστεί και να επιχειρήσει, καθώς δεν γνώριζε τον χώρο και τις παροχές ύδατος.

Παράλληλα, έχουν καεί πολλές κολώνες της ΔΕΗ, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καλούνται να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.

