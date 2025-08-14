Φωτιά στην Αχαΐα: Τιτάνια «μάχη» με τις διάσπαρτες εστίες - Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Άρτα

«Τιτάνια» είναι η κινητοποίηση, από την Τετάρτη, της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς σε Αχαΐα, Χίο, Άρτα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της Υπηρεσίας να καταφέρνουν να οριοθετούν αρκετά από τα μέτωπα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Πυροσβεστική περιμένει τα εναέρια μέσα, για να καταφέρει να οριοθετήσει και άλλες φωτιές, την ώρα που η κατάσταση στη Φιλιππιάδα είναι καλύτερη, ενώ στην Αχαΐα δίνεται «μάχη» με τις διάσπαρτες εστίες.

«Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο ενώ η πυρκαγιά που μας απασχολεί περισσότερο είναι αυτή της Χίου» δήλωσε στην ΕΡΤ ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Φωτιά στην Πάτρα | Intime

Φωτιά στην Αχαΐα: Σχετικά καλύτερη η κατάσταση

Όπως τόνισε «ελπίζουμε με το πρώτο φως και τα εναέρια μέσα να κάνουν ρίψεις και τη δουλειά που έκαναν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας η μέρα σήμερα να μην έχει σχέση με τις δύο προηγούμενες όπου οι άνεμοι ήταν έντονοι», πρόσθεσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Όσον αφορά συγκεκριμένα την Αχαΐα, η φωτιά βρίσκεται επάνω στο βουνό. Χθες το βράδυ είχε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αυτό το μεγάλο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία πολύ μικρότερα που πλέον έχουν διασπαστεί σε πολύ μικρότερες εστίες.

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Φωτιές: Τα νεότερα από τη Χίο

Στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Τιτάνια μάχη των πυροσβεστών στις Κηπουριές της Χίου

Στο άλλο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, στις Κηπουριές της Χίου, η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη μετά από μία ολονύχτια μάχη καθώς η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το πρώτο φως της ημέρας θα αποκαλύψει καμένα σπίτια και αγροτικές εκτάσεις.

«Έδωσαν τιτάνια μάχη για να μη περάσει η φωτιά τον δρόμο, προς το νότιο τμήμα, που υπάρχει ένα άκαυτο δάσος» σημείωσε περιγράφοντας τη δυναμική της φωτιάς που έχει τεράστια έκταση και έκαιγε σε δύσβατα σημεία και χαράδρες.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε ένα σημείο», πρόσθεσε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις συνεχείς αναζωπυρώσεις της φωτιάς λόγω των ανέμων.