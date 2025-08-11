Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Αποζημιώσεις από 2.000 – 6.000 ευρώ - Το ποσό για τα πρώτα έξοδα

Αποζημιώσεις από 2.000 έως 6.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν οι πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στην Ανατολική Αττική, όπως καθορίστηκε στη σύσκεψη που διεξήχθη στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Συγκεκριμένα. σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου οι πολίτες πρέπει να καταθέσουν το έντυπο της καταγραφής ώστε να λάβουν ποσό 600 ευρώ για τα πρώτα έξοδα.

Για σπίτια που σημάνθηκαν με πράσινο η αποζημίωση ορίστηκε στα 2.000 ευρώ για πρώτη κατοικία

που σημάνθηκαν με η αποζημίωση ορίστηκε στα για στα 4.000 ευρώ για σπίτια με κίτρινη σήμανση

για σπίτια με στα 6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση

για σε περίπτωση που πρόκειται για παραθεριστική κατοικία τα χρήματα μειώνονται στο μισό

τα μειώνονται στο Από 300 – 500 ευρώ τον μήνα ορίστηκε το ποσό με αναδρομική ισχύ για ενοικίαση σπιτιού

Υπάλληλος της δημοτικής αρχής θα έχει εποπτεία σε κάθε σπίτι ενώ σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα.

Η διαδικασία είναι ταχύτερη και ευέλικτη είπε ο Κώστας Κατσαφάδος, ενώ ο γενικό γραμματέας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ζήτησε την καλύτερη δυνατή συneργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, τόνισε από την πλευρά του ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα βοήθησαν το έργο της κατάσβεσης και ζήτησε να απομακρυνθεί κάθε πιθανή εστία αν;aφλεξης.

Τέλος, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστος, τόνισε ότι θα υποβληθεί άμεσα μήνυση στον ΔΕΔΔΗΕ.