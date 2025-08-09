Φωτιά στην Αττική: «Μπάνιο» με τα Canadair στην Ανάβυσσο

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου οι εναέριες ρίψεις για την περιορισμό της φωτιάς στην ανατολική Αττική, με τρία Canadair και έξι ελικόπτερα να εξακολουθούν να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, της Παλαιάς Φώκαιας και στο Θυμάρι.

Δύο από τα Canaidair ανεφοδιάζονται με νερό στον κόλπο της Αναβύσσου, πραγματοποιώντας χαμηλές πτήσεις μπροστά στους λουόμενους, οι οποίοι, εντυπωσιασμένοι από το θέαμα, τα απαθανατίζουν με τα κινητά τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο λόγω των -ακόμα και αυτή την ώρα- ισχυρών ανέμων, προκύπτουν μικρές αναζωπυρώσεις με συνέπεια εναέρια και επίγειες δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.