Φωτιά στην Πάτρα: Δεν προκύπτει εμπρησμός στο Γηροκομείο - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες ως προς την υπόθεση προφυλακισμού των δύο νεαρών στην Πάτρα, που κατηγορήθηκαν για εμπρησμό σε ό,τι αφορά τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου, καθώς το πόρισμα της Πυροσβεστικής τους αθωώνει.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Alpha, από τη δεύτερη πραγματογνωμοσύνη της Πυροσβεστικής στο σημείο, προκύπτει ότι η φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, δεν είναι εμπρηστική ενέργεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εξελίχθηκε βάσει της διεύθυνση του αέρα και της μορφολογίας του εδάφους, καθώς η εστία που υπήρχε κοντά στο σημείο, απείχε μόλις 306 μέτρα από το Γηροκομείο.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν στην κατοχή τους 54 σελίδες με χάρτες, βιντεοληπτικό υλικό και εικόνες από drone, που δείχνουν ότι η φωτιά στο Γηροκομείο δεν είναι αποτέλεσμα εμπρησμού.

Αύριο, Τετάρτη, όπως έγινε γνωστό, ο πρώην υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας των δύο νεαρών στην Πάτρα, θα καταθέσει το δικό του πόρισμα και αμέσως μετά οι δικηγόροι της οικογένειας θα καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης, καθώς δεν «στέκονται» οι κατηγορίες.