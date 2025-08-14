Φωτιά στην Πάτρα: Εξαγριωμένοι κάτοικοι επιτέθηκαν στους συλληφθέντες για εμπρησμό

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα (14/8) οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας. Στις 17:00 το απόγευμα την πόρτα των δικαστηρίων της Πάτρας πέρασαν οι δύο πρώτοι από τους συλληφθέντες, ο 19χρονος και ο 27χρονος ενώ αργότερα έφτασε και ο τρίτος, ο 25χρονος που προσπάθησε να διαφύγει και συνελήφθη από την ΟΠΚΕ.

Κατά την έξοδο των δύο πρώτων από την Εισαγγελία, περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, ο κόσμος ξέσπασε και επιτέθηκε λεκτικά στους δύο νεαρούς που κατηγορούνται για εμπρησμό από δόλο, ενώ οι εξαγριωμένοι κάτοικοι, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Alpha, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, με τους αστυνομικούς να παρεμβαίνουν.

Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους. Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ομολόγησε ο 19χρονος, «κενά μνήμης» επικαλείται ο 27χρονος

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του στο σημείο της φωτιάς.

Ο τρίτος από τους κατηγρούμενους, ένας 25χρονος, συνελήφθη χθες, Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, να βρίσκεται εντός οικοπεδικής έκτασης. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, είχε αγοράσει νερά, «έχει και την απόδειξη» λένε, και τα πήγαινε στην περιοχή.

Φωτογραφίες ντοκουμέντα με τον 25χρονο

Το «φως» της δημοσιότητας βλέπουν αποκλειστικές φωτογραφίες με τον 25χρονο συλληφθέντα για εμπρησμό στην Πάτρα, στο σημείο του «Γηροκομείου».

Ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι, όπως καταθέτουν, τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στον χώρο του Γηροκομείου, από όπου λίγο αργότερα ξεκίνησε φωτιά.

Ο άνδρας που προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.

