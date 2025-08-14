Πάτρα: Φωτογραφίες με τον 25χρονο ύποπτο για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου

Το «φως» της δημοσιότητας βλέπουν αποκλειστικές φωτογραφίες με τον 25χρονο συλληφθέντα για εμπρησμό στην Πάτρα, στο σημείο του «Γηροκομείου» πιο συγκεκριμένα, ο οποίος θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι, όπως καταθέτουν, τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στον χώρο του Γηροκομείου, από όπου λίγο αργότερα ξεκίνησε φωτιά.

Ο άνδρας που προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.

Ο 25χρονος που συνελήφθη χτες στην περιοχή του Γηροκομείου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πάτρας κατηγορούμενος για εμπρησμό, ενώ ο ίδιος αρνείται πεισματικά κάθε κατηγορία.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς και η Αστυνομία θα συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα για την τύχη του, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του. Ο προσαχθείς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για φωτιές σε κάδους και ληστεία.