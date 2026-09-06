Φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας - Μήνυμα 112 για τους επικίνδυνους καπνούς: Συνεχίζεται η κατάσβεση

Μήνυμα 112 εστάλη στους περιοίκους της Τραπεζίτσας Κόνιτσας, όπου μαίνεται από χθες μεγάλη φωτιά, κατόπιν αναζωπύρωσης υπάρχοντος μετώπου, που προκλήθηκε από κεραυνό.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 48 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και 12 εναέρια μέσα.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

Η εικόνα του μετώπου και η πορεία της φωτιάς προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς το ζητούμενο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι να ανακοπεί η πορεία της και να μην περάσει προς την απέναντι πλευρά, αναφέρει το epiruspost.

Φωτιά στην Κόνιτσα - Απαγόρευση πρόσβασης στον Αώο

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας στην Κόνιτσα με τη συμμέτοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων όπου αναλύθηκε εκ νέου η κατάσταση και δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και αντιμετώπιση της νέας συνθήκης.

Με απόφαση επίσης του περιφερειάρχη Αλ. Καχριμάνη που αναρτήθηκε στη «διαύγεια» ανακοινώθηκε η εκ νέου απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας των πολιτών, εντός του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου και της Χαράδρας Στομίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και προστασία τους.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, του Δήμου Κόνιτσας καθώς και τα οχήματα παροχής βοήθειας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και του Δήμου όταν εκτελούν υπηρεσία και των εθελοντικών ομάδων – οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας μετά από εντολή των Πυροσβεστικών υπηρεσιών όταν και όπου χρειαστούν.