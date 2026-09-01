Εξακολουθεί να καίει η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας Κόνιτσας, όπου μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη. Η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, πιθανότατα από πτώση κεραυνού

Στην κατάσβεση επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Ωστόσο, το δύσκολο ανάγλυφο περιορίζει την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται οικισμοί, ωστόσο η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά. Παράλληλα, προληπτικά έκλεισε από την Αστυνομία το μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή Στομίου, λόγω της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει τη χαράδρα του Αώου.

Η απαγόρευση πρόσβασης έχει προληπτικό χαρακτήρα και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου εκτιμηθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επισκέπτες.