Φωτιά στο Ηράκλειο: Κάηκαν ζωντανοί μάνα και γιος - Ο αδερφός του πήδηξε απ' την ταράτσα

Μία οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τους κατοίκους της περιοχής του Μασταμπά στο Ηράκλειο, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο σπίτι τους μετά από φωτιά, το απόγευμα της Παρασκευής (31/10).

Ο δεύτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις αρχές, έπεσε από την ταράτσα και διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αφού κατέπεσε σε ακάλυπτο χώρο.

Οι αρχές ερευνούν εάν η πτώση οφείλεται σε προσπάθεια αυτοπροστασίας από τη φωτιά ή σε απόπειρα αυτοκτονίας. Παράλληλα, η Πυροσβεστική διερευνά τα αίτια της φωτιάς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπρησμού, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr.

Στον τόπο της διπλής τραγωδίας τα ευρήματα είναι σοκαριστικά. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανώς από αναθυμιάσεις, ενώ το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχε καταστραφεί από τη φωτιά.

Ο γιος που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και είχε υποστεί εγκεφαλικό βρέθηκε νεκρός σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι, γεγονός που προσθέτει νέα διάσταση στην τραγωδία.