Φωτιά στο Κορωπί: Δεν απειλούνται σπίτια - Η κατάσταση στο μέτωπο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, δύο λεπτά μετά τις 14:00, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

«Η πυρκαγιά έχει θετικό πρόσιμο, είμαστε αισιόδοξοι», είπε η Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στο EΡΤ News.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή, ενώ προβλέπει ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. «Σε καμία περίπτωση δεν απειλούνται κατοικίες», ξεκαθάρισε.

Υπενθυμίζεται ότι, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Δήμαρχος Κρωπίας: «Τα εναέρια μέσα ήταν πολύ αποτελεσματικά»

Όσα δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής επιβεβαιώνει ο δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος μίλησε επίσης στο ΕΡΤ News.

«Τα εναέρια μέσα ήταν πολύ αποτελεσματικά», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, διαβεβαιώνοντας πως η φωτιά «αντιμετωπίζεται και είναι υπό έλεγχο». «Είναι περιοχή με αραιή δόμηση», τόνισε.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.