Φωτιά στο νοσοκομείο Θριάσιο: Απομακρύνθηκαν προληπτικά άτομα από το ισόγειο

Συνεγερμός μετά από φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) στο ισόγειο του Νοσοκομείου «Θριάσιο» στην Ελευσίνα, προκαλώντας αναστάτωση λόγω των πυκνών καπνών που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε τουαλέτα του ισογείου. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη κατάσβεσή της.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν από το ισόγειο όσοι βρίσκονταν στον χώρο, χωρίς να απαιτηθεί εκκένωση κλινικών ή μεταφορά ασθενών.

Στο νοσοκομείο μετέβη και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την πλήρη αποκατάσταση της κατάστασης.