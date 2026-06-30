Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (30/6) στην περιοχή Δερβένι Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, με έναν νεκρό που εντοπίστηκε στο δάσος που υπάρχει στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες για την προστασία σπιτιών και περιουσιών, καθώς φωτιά καίει μια ανάσα από τα σπίτια, ενώ νωρίτερα απεγκλωβίστηκε μια 40χρονη γυναίκα με εγκαύματα από το χωριό Λητή, η οποία μεταφέρθηκε στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και θα παραμείνει για νοσηλεία.

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο, φέρει εγκαύματα, κυρίως στα χέρια, καθώς και στο μηρό και στον τράχηλο και είναι σταθερή αιμοδυναμικά, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Η νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Στις 14:30 σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

EUROKINISSI

Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 15:40 που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή και το δεύτερο στις 16:40 για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Λητή προς το γήπεδο της ίδιας περιοχής.

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μια γυναίκα με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο οικίας, την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη απο σθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.