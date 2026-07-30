Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμών

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο με το 112 να στέλνει μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ασώματος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη_Πρέβελης απομακρυνθείτε προς #Λευκόγεια», αναφέρει το 112.