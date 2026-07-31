Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ

Πολλαπλά είναι τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, και μεγάλο πρόβλημα με τις φωτιές αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για την πυρκαγιά που ξέσπασε την 29η του Ιουλίου.

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Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της ανεξέλεγκτης δασική πυρκαγιάς, δύο πυροσβέστες ηλικίας 58 και 25 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή την ώρα της μάχης με τις φλόγες. Πρόκειται, για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης και έναν εποχικό υπάλληλο. Το νήμα της ζωής τους κόπηκε τόσο άδικα όταν το 4x4 όχημα στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένο από το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο ραγδαίο ρυθμό που μετέτρεψε το σημείο σε απόλυτη παγίδα θανάτου, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης και καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο ανδρών.