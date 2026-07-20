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Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Πυκνοί καπνοί έπνιξαν την γειτονιά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 20/07 σε διαμέρισμα στον Πειραιά.

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7/2026) σε διαμέρισμα στην οδό Καλιγά και Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, ενώ οι κάτοικοι των διπλανών πολυκατοικιών εκκένωσαν με ασφάλεια τα κτίρια.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στο έργο τους συνδράμει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της έκτακτης κατάστασης και για τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων, η Τροχαία είχε προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις στους γύρω δρόμους.

 

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