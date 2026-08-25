Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (25/8) στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο, ενώ η εξέλιξη της φωτιάς παρακολουθείται και με drone.

Φωτιά στη Σαλαμίνα | Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:40.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 10 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Σαλαμίνας με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.