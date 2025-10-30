Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης(30/10) σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο Άργος Ορεστικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους κοντά στο πεδίο βολής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το πύρινο μέτωπο πλησιάζει επικίνδυνα πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ στην περιοχή. Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς και δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άργους Ορεστικού.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.
