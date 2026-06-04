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Φωτιά τώρα κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι - Συναγερμός στις Αρχές

Φωτιά έχει ξεσπάσει εδώ και κάποια ώρα κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

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Κινητοποίηση Πυροσβεστικής για φωτιά
Κινητοποίηση Πυροσβεστικής για φωτιά | Intime
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου από φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι σε χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου
Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου | Facebook/ Πυρκαγιά Ενημέρωση

 

Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα με 47 πυροσβέστες και δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ υπάρχει συνδρομή από εθελοντές

 


 

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