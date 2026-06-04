Φωτιά τώρα κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι - Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου από φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα με 47 πυροσβέστες και δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ υπάρχει συνδρομή από εθελοντές
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