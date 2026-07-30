Φωτιά τώρα κοντά στον Προαστιακό στο Κορωπί: Σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει, από το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026 κοντά στον σταθμό του Προαστιακού στο Κορωπί.

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, δυνάμεις της κλήθηκαν στο σημείο αφού για άγνωστο λόγο άναψε φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίον του Προαστιακού, αν και η φωτιά αναφέρεται πως παρουσιάζει καλή εικόνα.