Μενού

Φωτιά τώρα σε αποθήκη επιχείρησης στα Σπάτα - Συναγερμός στις Αρχές

Φωτιά έχει ξεσπάσει σύμφωνα με τις πληροφορίες σε αποθήκη γνωστής επιχείρησης. Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Intime
  • Α-
  • Α+

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/2) στις αποθήκες γνωστής επιχείρησης στα Σπάτα

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Η επιχείρηση βρίσκεται ειδικότερα στην περιοχή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ