Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη: Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευή; 10 Ιουλίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε από την κουζίνα του διαμερίσματος, ενώ 1 υδροφόρα έχει φτάσει στο σημείο για την κατάσβεσή της.
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