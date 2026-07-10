Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη: Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευή; 10 Ιουλίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε από την κουζίνα του διαμερίσματος, ενώ 1 υδροφόρα έχει φτάσει στο σημείο για την κατάσβεσή της.