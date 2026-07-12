Φωτιά τώρα στο θέατρο Μπάντμιντον στο Γουδή - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (12/07) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κτήριο στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κτήριο Badminton, το οποίο βρίσκεται εντός του Άλσους Στρατού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.
Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.
- Πώς δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα; Έλληνας λουόμενος δείχνει πώς να μην καίγεσαι μέσα στη θάλασσα
- Οι προορισμοί με το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερπληθυσμού στον κόσμο: Οι δύο ελληνικές πόλεις στις πρώτες δέκα
- Ρωτήσαμε συγκοινωνιολόγο πώς γλυτώνουμε την κίνηση της επιστροφής - Η απάντηση δεν θα σας αρέσει
- Αυτή είναι η πιο φωτογραφημένη παραλία στον κόσμο που όλοι θέλουν να επισκεφθούν έστω μία φορά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.