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Φωτιά τώρα στο θέατρο Μπάντμιντον στο Γουδή - Ήχησε το 112

Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά σε κτίριο στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή.

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Φωτιά στο κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή | reader.gr
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (12/07) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κτήριο στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κτήριο Badminton, το οποίο βρίσκεται εντός του Άλσους Στρατού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

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